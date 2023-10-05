Зоря на виїзді здолала Брейдаблік у поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги конференцій. Відео гола та огляд зустрічі Брейдаблік – Зоря дивіться на "Футбол 24".

Зоря активніше розпочала гру, але до серйозних моментів справа не доходила аж до моменту з забитим голом на 35 хвилині. Після розіграшу кутового Антюх навісом знайшов голову Горбача на дальній стійці, а нападник переправив м'яч у ворота.

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Брейдаблік відповів двома напівмоментами. Зоря ж могла подвоїти перевагу, але Герреро трохи не влучив у дальній кут. Панамець мав ще дві нагоди, а от Турбаєвський врятував після удару головою зблизька. В підсумку, Зоря таки втримала перемогу, набравши 4 очки в групі.