"Я не буду казати про себе, що я герой. Я просто скористався моментом і забив гол – ось і все. Гольова атака? Чесно, не пам’ятаю. Навіть ще не дивився свій гол у повторі. Тому не можу щось сказати. Це була командна робота, яку я правильно завершив.

Динамо – СК Дніпро-1 – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Що Максимов казав у перерві? Заспокоював. Казав, що все йде добре, за планом. Головне, що прохав, щоб ми нічого не вигадували. Моя заміна? Фізично я був готовим до того, щоб далі грати. Моя заміна пов’язана з тим, що в мене вже була жовта картка, і ми боялися, щоб суддя не знайшов момент, після якого я би пропускав наступну гру", – поділився Гуцуляк в інтерв'ю sport-express.ua.

Зазначимо, що СК Дніпро-1 обіграв Динамо (1:0), а єдиний гол у поєдинку в активі Олексія Гуцуляка.

СК Дніпро-1 втримав перемогу над Динамо – камбек Шапаренка не допоміг киянам уникнути другої поразки поспіль