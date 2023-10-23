"Я не буду говорить о себе, что я герой. Я просто воспользовался моментом и забил гол – вот и все. Голевая атака? Честно, не помню. Даже еще не смотрел свой гол в повторе. Поэтому не могу что-то сказать. Это была командная работа, которую я правильно завершил.

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Что Максимов говорил в перерыве? Успокаивал. Говорил, что все идет хорошо, по плану. Главное, что просил, чтобы мы ничего не выдумывали. Моя замена? Физически я был готов к тому, чтобы дальше играть. Моя замена связана с тем, что у меня уже была желтая карточка, и мы боялись, чтобы судья не нашел момент, после которого я бы пропускал следующую игру", – поделился Гуцуляк в интервью sport-express.ua.

Отметим, что СК Днепр-1 обыграл Динамо (1:0), а единственный гол в поединке в активе Алексея Гуцуляка.

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