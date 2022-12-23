Салернітана офіційно підтвердила підписання 37-річного кіпера. Мемо (прізвисько новачка) отримав светр з номером 13 і контракт до літа, але є опція продовження.

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Для Очоа це друга спроба пограти у Європі після 2,5 років виступів за рідну Амеріку. Фішкою мексиканця завжди були яскраві виступи на чемпіонатах світу. Мемо запам'ятався у 2014 та 2018 роках, не став винятком і катарський Мундіаль. Воротар збірної Мексики відбив пенальті Роберта Лєвандовскі, але зрештою це не допомогло "ацтекам" подолати груповий етап.

Додамо, що Салернітана завершила першу частину сезону на 12 сходинці Серії А. Основний кіпер команди Луїджі Сепе зазнав травми, тому довелося терміново шукати заміну.

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