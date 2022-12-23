Салернитана официально подтвердила подписание 37-летнего кипера. Мемо (прозвище новичка) получил свитер с номером 13 и контракт до лета, но есть опция продления.

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Для Очоа это вторая попытка поиграть в Европе после 2,5 лет выступлений за родную Америку. Фишкой мексиканца всегда были яркие выступления на чемпионатах мира. Мемо запомнился в 2014 и 2018 годах, не стал исключением и катарский Мундиаль. Вратарь сборной Мексики отразил пенальти Роберта Левандовски, но в конце концов это не помогло "ацтекам" преодолеть групповой этап.

Добавим, что Салернитана завершила первую часть сезона на 12 строчке Серии А. Основной кипер команды Луиджи Сепе получил травму, поэтому пришлось срочно искать замену.

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