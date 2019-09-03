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Алієв, Гай, Федецький та інші екс-гравці збірної України продовжують навчання на тренерських курсах УЄФА

15:19 326 Читать на русском
Алієв, Гай, Федецький та інші екс-гравці збірної України продовжують навчання на тренерських курсах УЄФА
Олександр Алієв / Фото із соцмереж

Колишні зірки українського футболу вже готуються до потенційної тренерської кар'єри.

Фотографії з навчального процесу опублікував колишній хавбек Динамо та національної збірної Олександр Алієв.

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Поточний курс вийшов вельми багатим на зіркові імена – компанію Алієву склали Олексій Гай, Ілля Галюза, Олексій Годін, Анатолій Діденко, Андрій Дикань, Микола Іщенко, Олег Краснопьоров, Адріан Пуканич, В'ячеслав Чечер, Олександр Чижов і Олег Шелаєв. Їхнє навчання триватиме до серпня наступного року.

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Нагадаємо, у 2018 році Алієв мав тренерський досвід у аматорському ФК Хмельницький.

Столько информации️

Допис, поширений Алиев Саша88 (@aliev_sasha88)

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Теги
Олександр Алієв Олександр Алієв УЄФА Олексій Гай Олексій Гай Артем Федецький Артем Федецький
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