Алієв, Гай, Федецький та інші екс-гравці збірної України продовжують навчання на тренерських курсах УЄФА

Колишні зірки українського футболу вже готуються до потенційної тренерської кар'єри.
Фотографії з навчального процесу опублікував колишній хавбек Динамо та національної збірної Олександр Алієв.
"Гидко дивитися на це Динамо", – Алієв жорстко розкритикував киян, поставивши у приклад Шахтар
Поточний курс вийшов вельми багатим на зіркові імена – компанію Алієву склали Олексій Гай, Ілля Галюза, Олексій Годін, Анатолій Діденко, Андрій Дикань, Микола Іщенко, Олег Краснопьоров, Адріан Пуканич, В'ячеслав Чечер, Олександр Чижов і Олег Шелаєв. Їхнє навчання триватиме до серпня наступного року.
Блавацький став найкращим тренером 5 туру УПЛ
Нагадаємо, у 2018 році Алієв мав тренерський досвід у аматорському ФК Хмельницький.