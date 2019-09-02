"Гидко дивитися на це Динамо", – Алієв жорстко розкритикував киян, поставивши у приклад Шахтар

Колишній футболіст київського Динамо Олександр Алієв прокоментував останні невдалі результати столичного клубу.

"Гидко дивитися на це Динамо. Не видно нічого. Всі говорили, що винен Хацкевич, але він ні в чому не винен. Олександр Миколайович виконав свою роботу повністю. Він доклав зусиль для цього покоління динамівців, які зараз грають.

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Хацкевич багатьом дав дорогу у великий футбол. Думаю, він хотів, щоб клуб купив футболістів сильніших. Ми прекрасно розуміємо, що криза, хтось не хоче їхати, війна, але якщо взяти той же Шахтар, футболісти ж їдуть. І вони грають, стають чемпіонами, виступають у Лізі чемпіонів, і виступають непогано, демонструють результат.

Що може змінити Михайличенко? Він давно працює в клубі, знає всю кухню, знає все, що відбувається в команді. Поставте навіть Зідана або Моурінью, нічого не зміниться. Шахтар вже 5 років не грає на своєму стадіоні, але за ці роки вони тричі ставали чемпіонами, граючи у Львові і Харкові.

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Всі говорять, що Динамо – народна команда. Та зараз вже більше Шахтар знають. Нехай не ображаються уболівальники київського клубу. Так, я теж дуже переживаю, теж хочу, щоб Динамо показувало хорошу гру і результат", – сказав Алієв в ефірі програми "Великий футбол".