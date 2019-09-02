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"Гидко дивитися на це Динамо", – Алієв жорстко розкритикував киян, поставивши у приклад Шахтар

12:49 2124 Читать на русском
"Гидко дивитися на це Динамо", – Алієв жорстко розкритикував киян, поставивши у приклад Шахтар
Олексій Михайличенко / фото: Динамо

Колишній футболіст київського Динамо Олександр Алієв прокоментував останні невдалі результати столичного клубу.

42’ Артем Громов
82’ Джоель Абу Ханна
 
Жерсон Родрігес 18’
Карлос Де Пена 36’
18’ Жерсон Родрігес
36’ Карлос Де Пена
42’ Артем Громов
82’ Джоель Абу Ханна

"Гидко дивитися на це Динамо. Не видно нічого. Всі говорили, що винен Хацкевич, але він ні в чому не винен. Олександр Миколайович виконав свою роботу повністю. Він доклав зусиль для цього покоління динамівців, які зараз грають.

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Хацкевич багатьом дав дорогу у великий футбол. Думаю, він хотів, щоб клуб купив футболістів сильніших. Ми прекрасно розуміємо, що криза, хтось не хоче їхати, війна, але якщо взяти той же Шахтар, футболісти ж їдуть. І вони грають, стають чемпіонами, виступають у Лізі чемпіонів, і виступають непогано, демонструють результат.

Що може змінити Михайличенко? Він давно працює в клубі, знає всю кухню, знає все, що відбувається в команді. Поставте навіть Зідана або Моурінью, нічого не зміниться. Шахтар вже 5 років не грає на своєму стадіоні, але за ці роки вони тричі ставали чемпіонами, граючи у Львові і Харкові.

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Всі говорять, що Динамо – народна команда. Та зараз вже більше Шахтар знають. Нехай не ображаються уболівальники київського клубу. Так, я теж дуже переживаю, теж хочу, щоб Динамо показувало хорошу гру і результат", – сказав Алієв в ефірі програми "Великий футбол".

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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Зоря - Динамо Олександр Алієв Олександр Алієв Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
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