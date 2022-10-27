Кваліфікація Євро-2023 U-17. Група 2

Україна U-17 – Ліхтенштейн U-17 – 7:0

Голи: Пономаренко, 13, 21, 45+1, Калин, 30, Пашко, 62, Захарченко, 67, Хан, 88

Підопічні Юрія Мороза у першому турі впевнено перемогли Азербайджан із рахунком 5:2. Тепер же суперником була збірна Ліхтенштейну, яка перед тим поступилась Боснії та Герцеговині 0:2.

Збірна України U-17 феєрично почала відбір на Євро-2023 – динамівець із Зорі оформив покер, син Суркіса двічі пропустив

"Синьо-жовті" взяли гру під свій контроль і намагались знайти шлях до воріт візаві. Вдалось забити вже на 13 хвилині зусиллями Матвія Пономаренка. Гравець Динамо, який наразі виступає у складі Зорі, замкнув вертикальну передачу з глибини від Данила Іщенка.

Перевага українців була очевидною. Пономаренко, який у попередньому матчі відзначився покером, до перерви оформив хет-трик: спершу головою перевів сферу у ворота після подачі з кутового від Давида Білого, а у доданий арбітром час реалізував пенальті. Розбавив гольову феєрію динамівця Владислав Калин, який ефектно пройшов оборону й результативно пробив у ближній кут.

Після виходу з роздягальні свою гармату з-за меж штрафного розрядив Кирило Пашко. Владислав Захарченко кількома миттєвостями пізніше замкнув подачу з кутового. Крапку у зустрічі поставив Данило Хан.

Перемога дозволила команді Мороза кваліфікуватись далі – в елітний раунд відбору, адже вона вже не опуститься нижче другого місця. У наступний етап пройшли Нідерланди та Іспанія, також там гратимуть перші 2 команди з кожної групи та 4 найкращі володарі третіх місць.

Попереду у "синьо-жовтих" ще дуель з боснійцями, яка запланована на 30 жовтня о 14:30 за київським часом. Збірні розіграють між собою перше місце в групі. Сьогодні боснійці мінімально перемогли Азербайджан 1:0.