Гент завдяки дублю Яремчука переміг Сент-Трюйден

Дубль Романа Яремчука допоміг Генту здолати Сент-Трюйден.

Бельгія. Про-ліга, 30-й тур

Сент-Трюйден – Гент – 0:2

Голи: Яремчук, 17, 60

Маліновський відзначився голом, але це не допомогло Генку втримати перемогу над Зюлте-Варегемом

Гент Романа Яремчука та Романа Безуса на виїзді виявився сильнішим за Сент-Трюйден у матчі чемпіонату Бельгії.

Український нападник вийшов у стартовому складі своєї команди та оформив дубль. Спершу Яремчук вдало скористався помилкою в обороні суперника, а у другій 45-хвилинці розстріляв ворота господарів після прострілу Сорлота. Цей м'яч став останнім у зустрічі. До слова, Роман Безус з'явився на полі на 88-й хвилині замінивши Романа Яремчука.

Завдяки цій перемозі Гент піднявся на 5 сходинку в турнірній таблиці. Після 30 турів у "індіанців" 50 очок. Сент-Трюйден з 47-ма пунктами йде на 7 позиції.

Відео голів Романа Яремчука можна подивитися за посиланням.

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