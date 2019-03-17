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Яремчук оформив дубль за Гент

20:16 1704 Читать на русском
Яремчук оформив дубль за Гент
Роман Яремчук / фото: ФК Гент

Фовард Гента та збірної України Роман Яремчук відзначився дублем у поєдинку чемпіонату Бельгії.

Український нападник вийшов у стартовому складі Гента на матч 30-го туру чемпіонату Бельгії проти Сент-Трюйдена. Спершу Яремчук на 17-й хвилині зустрічі опинився у потрібному місці, у потрібний час та забив гол, скориставшись помилкою гравця суперників. А у другому таймі він подвоїв перевагу Гента, вдало замкнувши простріл.

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Зазначимо, що Роман забив вже 12 голів у сезоні. До слова, ще один українець Роман Безус залишився на лаві запасних Гента та з'явився на полі лише на 88-й хвилині зустрічі, замінивши свого співвітчизника.

До слова, Гент завдяки дублю Яремчука переграв Сент-Трюйден.

Теги
Головне Бельгія Відеоновини Роман Яремчук Роман Яремчук Сент-Трюйден Сент-Трюйден Українці за кордоном Гент Гент
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