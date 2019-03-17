Гент благодаря дублю Яремчука победил Сент-Трюйден

Дубль Романа Яремчука помог Генту одолеть Сент-Трюйден.
Бельгия. Про-лига, 30-й тур
Сент-Трюйден – Гент – 0:2
Голы: Яремчук, 17, 60
Малиновский отличился голом, но это не помогло Генку удержать победу над Зюлте-Варегемом
Гент Романа Яремчука и Романа Безуса на выезде оказался сильнее Сент-Трюйдена в матче чемпионата Бельгии.
Украинский нападающий вышел в стартовом составе своей команды и оформил дубль. Сначала Яремчук удачно воспользовался ошибкой в обороне соперника, а во второй 45-минутке расстрелял ворота хозяев после прострела Сорлота. Этот мяч стал последним во встрече. К слову, Роман Безус появился на поле на 88-й минуте заменив Романа Яремчука.
Благодаря этой победе Гент поднялся на 5 место в турнирной таблице. После 30 туров у "индейцев" 50 очков. Сент-Трюйден с 47-ю пунктами идет на 7 позиции.
Видео голов Романа Яремчука можно посмотреть по ссылке.
Зинченко в Суонси – Ман Сити: герой английских СМИ и фанатов, перепугал Гвардиолу из-за хулигана, отцепил конкурента