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Гент благодаря дублю Яремчука победил Сент-Трюйден

21:47 11 Читати українською
Гент благодаря дублю Яремчука победил Сент-Трюйден
Роман Яремчук / Twitter

Дубль Романа Яремчука помог Генту одолеть Сент-Трюйден.

Бельгия. Про-лига, 30-й тур

Сент-Трюйден – Гент – 0:2

Голы: Яремчук, 17, 60

Малиновский отличился голом, но это не помогло Генку удержать победу над Зюлте-Варегемом

Гент Романа Яремчука и Романа Безуса на выезде оказался сильнее Сент-Трюйдена в матче чемпионата Бельгии.

Украинский нападающий вышел в стартовом составе своей команды и оформил дубль. Сначала Яремчук удачно воспользовался ошибкой в ​​обороне соперника, а во второй 45-минутке расстрелял ворота хозяев после прострела Сорлота. Этот мяч стал последним во встрече. К слову, Роман Безус появился на поле на 88-й минуте заменив Романа Яремчука.

Благодаря этой победе Гент поднялся на 5 место в турнирной таблице. После 30 туров у "индейцев" 50 очков. Сент-Трюйден с 47-ю пунктами идет на 7 позиции.

Видео голов Романа Яремчука можно посмотреть по ссылке.

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