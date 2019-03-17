Маліновський відзначився голом, але це не допомогло Генку втримати перемогу над Зюлте-Варегемом

Відбувся поєдинок 30-го туру чемпіонату Бельгії Зюлте-Варегем – Генк.

Чемпіонат Бельгії, 30-й тур

Генк – Зюлте-Варегем – 3:3

Голи: Харбуї, 13 (пен.), 90+3, Волш, 72 – Маліновський, 19, Іто, 38, Троссард, 61

В рамках 30-го туру чемпіонату Бельгії лідер турніру Генк завітав у гості до Зюлте-Варегема.

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Господарі швидко відкрили рахунок, але українська сила Генка в особі Руслана Маліновського вже через 6 хвилин вирівняла становище. Хавбек збірної України головою замкнув хороший пас партнера. До перерви Генк вже був попереду.

В другому таймі команди ще раз обмінялись голами і лише перед самим фінальним свистком господарям вдалось вирвати нічию.

Такий результат залишив Генк впевненим лідером чемпіонату з відривом від найближчого переслідувача на 7 очок. Проте у другому етапі чемпіонату набрані очки будуть поділені на два.

Варто відзначити, що до цього поєдинку Руслан не забивав протягом 11 матчів поспіль за Генк.

Відео гола Маліновського: