Рішення Романа Яремчука щодо свого майбутнього багато в чому визначить плани Гента на зимове трансферне вікно.

Гент аналізує необхідність виходу на трансферний ринок у січні. Пріоритетом для "буйволів" є підсилення центру оборони, до якого регулярно виникають серйозні питання. Ігор Пластун та Мішель Нгаду перебувають на два рівні нижче, ніж у минулому сезоні. Те ж саме стосується і Діно Арсланагіча, стверджує Voetbalprimeur.

Маліновський готовий покинути Аталанту – ЗМІ вибухнув сенсацією про незадоволення українця становищем в Італії

А от придбання нового форварда залежить від Романа Яремчука – точніше, від того, чи залишиться українець у клубі. За чутками, інтерес до 25-річного нападника збірної України проявляють Рома та Галатасарай, також повідомлялося про зацікавленість лісабонського Спортінга. Влітку 2020-го Яремчук вимагав трансферу в інший клуб, але керівництво Гента наклало вето на відхід українця. Якщо ж Роман залишиться до літа, то необхідності в новому нападнику немає, але якщо уродженець Львова все ж піде взимку, то Гент змушений буде купувати заміну.

Нагадаємо, Яремчук забив 11 голів та 4 рази асистував партнерам у поточному сезоні. 30-річний Пластун 13 разів вийшов на поле в усіх турнірах та двічі вразив ворота суперників Гента. "Буйволи" посідають 9 місце турнірної таблиці після 19 турів.

Яремчук – найкращий зі збірної України: став легендою, постачає голи в кожному матчі й наближає трансфер у топ-лігу