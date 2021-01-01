Гент анализирует необходимость выхода на трансферный рынок в январе. Приоритетом для "буйволов" является усиление центра обороны, к которому регулярно возникают серьезные вопросы. Игорь Пластун и Мишель Нгаду находятся на два уровня ниже, чем в прошлом сезоне. То же самое касается и Дино Арсланагича, утверждает Voetbalprimeur.

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А вот приобретение нового форварда зависит от Романа Яремчука – точнее, от того, останется ли украинец в клубе. По слухам, интерес к 25-летнему нападающему сборной Украины проявляют Рома и Галатасарай, также сообщалось о заинтересованности лиссабонского Спортинга. Летом 2020-го Яремчук требовал трансфера в другой клуб, но руководство Гента наложило вето на уход украинца. Если же Роман останется до лета, то необходимости в новом нападающем нет, но если уроженец Львова все же уйдет зимой, то Гент вынужден будет покупать замену.

Напомним, Яремчук забил 11 голов и 4 раза ассистировал партнерам в текущем сезоне. 30-летний Пластун 13 раз вышел на поле во всех турнирах и дважды поразил ворота соперников Гента. "Буйволы" занимают 9 место турнирной таблицы после 19 туров.

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