Генеральний секретар УАФ уже неодноразово ігнорував засідання суду, щоразу називаючи різні причини. Втім, 12 липня він не з'явився без жодних пояснень.

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За інформацією Костянтина Андріюка, Запісоцький о 9 ранку мав бути у залі суду у Львові. Напередодні його адвокати навіть показували квиток на потяг свого підопічного. Зрештою, він таки не з'явився, його мобільний телефон вимкнено, а місце розташування підозрюваного невідоме правоохоронним органам.

Слід зауважити, що на цьому засіданні мали обрати запобіжний захід Запісоцькому. Тиждень тому його затримувала СБУ і мала примусово доправити на судове засідання до Львова. Тоді адвокатам вдалося звільнити свого підзахисного з-під варти.