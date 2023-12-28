"Напевно, для мене найбільший провал у моїй діяльності у Чорноморці – це те, що не вдалося створити ту академію, про яку я мріяв. Академію, в якій буде понад 1000 дітей, яка проводитиме свої турніри, на які ходитиме весь наш тренерський штаб, щоб обирати тих зірок, які потім сяятимуть. Цього зробити не вдалося, хоча це було моє основне завдання і моя мрія.

Генінсон може приєднатися до одного з лідерів УПЛ – екс-керівник Чорноморця має ще один козирний варіант

Щодо команди... Результати – вони приходять, йдуть. Ви бачите, були на 3-му місці, були на 10-му. Тут більше залежить від усіх тих збігів обставин, які відбуваються. Тому клуб намагається зі свого боку бути якомога вище у турнірній таблиці.

Мені здається, точкове підсилення і ті хлопці, котрі зараз на контрактах у клубі – це наше досягнення з тренерським штабом. Те, що мало людей і коротка лава... Провал, не провал – напевно, не вистачило нам тих футболістів, які б підійшли саме нашому клубу, і того малюнку гри, який у нас є. Коротка лава – це проблема, але брати всіх підряд – це ще більша проблема. Просто платити гроші і вчити людей, яких неможливо навчити, не хотілося б", – сказав Генінсон в інтерв'ю клубній прес-службі.

Нагадаємо, 24 грудня Генінсон оголосив про відхід з Чорноморця. За інформацією ЗМІ, фахівець може працевлаштуватись у Поліссі, або увійти у команду Андрія Шевченка в УАФ.

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