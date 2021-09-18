Матч-відкриття 5 туру АПЛ між Ньюкаслом і Лідсом подарував яскравий динамічний футбол і нічию.

Лідс відкрив рахунок після флангової подачі Рафіньї. Родріго майстерно пропустив м'яч поміж ніг і дезорієнтував голкіпера – м'яч залетів у дальній кут.

Ньюкасл відігрався завдяки Сен-Максімену, який вкотре був найкращим на полі. Француз створював моменти завдяки дриблінгу та швидкості. Наприкінці першого тайму Аллен отримав м'яч перед чужим штрафним, на замахах прибрав трьох опонентів і вразив ворота.

Ньюкасл у рідних стінах розписав нічию з Лідсом – обидві команди довели безвиграшну серію в АПЛ до п'яти матчів

Ньюкасл – Лідс – відео голів і огляд матчу