Матч-открытие 5-го тура АПЛ между Ньюкаслом и Лидсом подарил яркий динамичный футбол и ничью.

Лидс открыл счет после фланговой подачи Рафиньи. Родриго искусно пропустил мяч между ног и дезориентировал голкипера – мяч залетел в дальний угол.

Ньюкасл отыгрался благодаря Сен-Максимену, который в очередной раз был лучшим на поле. Француз создавал моменты благодаря дриблингу и скорости. В конце первого тайма Аллен получил мяч перед чужой штрафной, на замахе убрал трех оппонентов и поразил ворота.

Ньюкасл в родных стенах расписал ничью с Лидсом – обе команды довели безвыигрышную серию в АПЛ до пяти матчей

Ньюкасл – Лидс – видео голов и обзор матча