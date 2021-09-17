Програму туру в Англії відкривали команди, які у перших чотирьох турах не здобули жодної перемоги – Ньюкасл на Сейнт-Джеймс Парк приймав Лідс. Гості краще розпочали поєдинок, відкривши рахунок вже на 14-й хвилині внаслідок дальнього удару Рафіньї, а в наступні 20 хвилин він же разом з Кліхом міг подвоїти перевагу йоркширців. На щастя для "сорок", постріли гостей з різних дистанцій парирував Дарлоу.

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Покарати за марнотратство господарі могли ще на 35-й хвилині, коли Мет Рітчі отримав передачу на край штрафного й пробив у ближній кут. За підопічних Марсело Б'єлси заступилася стійка, однак висновків вони не зробили. За це і поплатились: на 44-й хвилині Жоелінтон віддав передачу на Сен-Максімена, а той метрів з 19-ти вистрілив у лівий нижній – 1:1! Щоправда, у компенсований час Рафінья міг відновити перевагу своєї команди ударом з меж карного майданчика, але один із захисників виніс м'яч з лінії воріт.

В другому таймі Ньюкасл виглядав набагато активніше. Зокрема, кілька шикарних нагод вивести "сорок" уперед змарнував Сен-Максімен – два його класних постріли з близької дистанції парирував Мельє. Крім того, в одному з епізодів Аллен міг заробити пенальті. Арбітр проігнорував його падіння в штрафному. Лідс же міг вирвати перемогу зусиллями Бемфорда та Джеймса, яким дали пробити з меж штрафного, однак Дарлоу виручив господарів.

Зрештою, у рівній боротьбі матч добіг до кінця, так і не виявивши переможця. Лідс і Ньюкасл продовжують провалювати старт чемпіонату, не вигравши у жодному з п'яти стартових турів АПЛ.

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