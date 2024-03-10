Якби Фіорентина перемогла, інтрига в боротьбі за п'яту путівку в Лігу чемпіонів (дуже мало шансів, що Італія її втратить) закрутилася б не на жарт. За неї б билися чотири-п'ять команд. Водночас Рома мала шанс трохи прибити одного з прямих конкурентів.

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Даніеле Де Россі після свого призначення програвав лише Інтеру – усі інші матчі в Серії А виграв. Дибала й Лукаку (а хто ж іще?) вже на 5-й хвилині спробували оформити заявку на чергові три очки. Голкіпер впорався з ударом Ромелу. Фіорентина відповіла небезпечним розіграшем стандарту. Виявилося, це був анонс. Через 10 хвилин знову така ж ситуація, але цього разу Раньєрі не пробачив – господарі вийшли вперед.

Слідом і другий міг влітати у ворота Роми, але Мадрагорі забракло точності. Під кінець тайму шанс засмутити свою колишню команду мав Белотті. Ось кому сьогодні по-справжньому не щастило. Андреа і забити намагався, і асистувати, і навіть у другому таймі пенальті заробив. Однак всі ці зусилля не завершилися голом.

Рома відігралася в середині другого тайму після шквалу атак. Вирішальний удар завдав Ауар. Паритет протримався зовсім недовго. Белотті виграв верховий м'яч, який дістався Мадрагорі. Роландо не з першої спроби, але таки відправив м'яч у сітку. Цю перевагу Фіорентина також втримати не змогла. Вже на останній хвилині компенсованого часу Льоренте красивим ударом закріпив остаточний рахунок – 2:2.

Цей результат дозволив підопічним Даніеле Де Россі одноосібно посісти п'яте місце в турнірній таблиці Серії А. На одне очко позаду перебуває Аталанта, яка буде наступним суперником Фіорентини. "Фіалки" відстають від римлян на п'ять пунктів.