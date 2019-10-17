ГПУ відкрила кримінальне провадження проти керівництва Динамо через несплату податків

На керівників київського Динамо знову чекають неприємності – цього разу їхньою діяльністю зацікавилась Генеральна прокуратура України.

Генеральна прокуратура України (ГПУ) відкрила кримінальне провадження за фактом ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ ФК Динамо Київ, повідомляє Dt.ua. Мова йде про кримінальне провадження № 42019000000002028, зареєстроване 17 вересня 2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

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Слідчі ГПУ прийшли до висновку, що службові особи ТОВ ФК Динамо Київ уникали сплати податків у особливо великих розмірах за допомогою банківських рахунків офшорних компаній, куди надходили кошти на потреби клубу. Згідно з ч. 3 статті 212 Кримінального кодексу України, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

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Нагадаємо, раніше керівництво Динамо неодноразово звинувачували в несплаті податків у бюджет України за допомогою офшорних схем фінансування клубу. За попередніми підрахунками, за п'ять років Динамо недоплатило у бюджет 445 млн грн., з яких близько 183 млн грн. мало піти у пенсійний фонд і близько 30 млн грн. – у держбюджет в якості військового збору.

До слова, влітку 2018 року українські ЗМІ опублікували копію зарплатних відомостей столичного клубу – згідно із документом, футболісти клубу отримують зарплату на рівні 18-20 тисяч гривень на місяць. При цьому, як раніше повідомив пресі екс-динамівець Дерліс Гонсалес, його реальна зарплата в Динамо досягала 110 тисяч доларів на місяць.

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