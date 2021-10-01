Віце-президент Кривбаса Артем Гагарін розповів, що український форвард Роман Зозуля міг опинитись у команді з Кривого Рогу.

"Ми цілком серйозно обговорювали деякі питання із Зозулею. Ми зідзвонювалися, розмовляли, наскільки можливо, щоб він приїхав.

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Тоді Володимир Баєнко (генеральний директор Кривбаса – прим.) мені і навів аргумент, що потрібно загальний рівень команди підняти. Чи йдеться про зарплату? Ні, про те, з ким він грає", – резюмував Гагарін у коментарі YouTube-каналу Трендець.

Нагадаємо, Кривбас наразі розташувався на другому місці Першої ліги та є одним із головних претендентів на підвищення в УПЛ. Роман Зозуля ж виступає за Фуенлабраду із Сегунди.

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