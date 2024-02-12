"Маліновський забив свій коронний гол із лівої з дальньої дистанції. Що сказати, виконав він добре, у воротаря не було шансів. Але у нього дуже маленька результативність. Це не йде в жодні порівняння з Аталантою, де він ставав найкращим асистентом Серії А, забиваючи за сезон вісім м'ячів.

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А переходи Руслана з однієї команди в іншу – спочатку Марсель, тепер Дженоа – не дуже добре позначаються на ньому. Це особливо прикро, тому що він хороший, працездатний і розумний футболіст.

Дженоа – це не команда його рівня. Це посередній колектив без амбіцій. Маліновський однозначно знизив свою планку, перейшовши в Дженоа. Він став гірше грати, не завжди навіть в основу потрапляє. І це у 12-й команді в турнірній таблиці Серії А!

Чому Руслан пішов з Аталанти? Швидше за все це його пішли. У Руслана ж був конфлікт із Гасперіні. Тренер конфліктував не тільки з Малиновським, а й з іншими футболістами, у нього складний характер, але як фахівець він хороший. Аталанта при ньому завжди тримається на високому рівні. Гасперіні рівняється на Лобановського, а це означає, що він вимогливий тренер.

Я не думаю, що Руслан буде довго грати. Вік є вік (гравцю у травні виповниться 31 рік, – Футбол 24). Маліновський хороший у відборах і атаці, але технічно і фізично він уже здає. Навряд чи ми його побачимо в сильнішій команді. А з його характером він і зовсім може швидко закінчити з футболом", – сказав Сабо у коментарі Sport Express.

Нагадаємо, у поточному сезоні Маліновський провів за Дженоа 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти.

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