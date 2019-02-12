Генеральний директор Чорноморця розповів, чи розглядається можливість продажу клубу

Генеральний директор Чорноморця Анатолій Місюра запевняє, що фінансова ситуація у клубі стабільна.

"Фінансова ситуація в клубі стабільна. Все рівно, будемо рухатися тільки вперед. Чи правда, що інвестор розглядає можливість продажу клубу? Яка нехороша людина це сказала? Особисто я такого не чув. Все стабільно, клуб живе, розвивається, рухається вперед.

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У нас з інвестором щоденне спілкування. Якщо не особисто, то по телефону. Посил один – грати в Прем'єр лізі", – сказав Місюра в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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До слова, після 18 турів Чемпіонату України Чорноморець посідає передостаннє місце з 12 очками в активі, Карпати, які йдуть на сходинку попереду, мають на 5 залікових пунктів більше.