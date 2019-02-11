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Екс-гравець Динамо повідомив про відхід з Чорноморця

11 лютого 15:31 856 Читать на русском
Екс-гравець Динамо повідомив про відхід з Чорноморця
Олексій Савченко / фото: ФК Чорноморець

Півзахисник "моряків" Олексій Савченко покинув одеський клуб.

Савченко, який є вихованцем Динамо, попрощався з Чорноморцем у Instagram. Олексій у соцмережі побажав команді перемог, а вболівальникам – терпіння і віри в команду.

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За інформацією Dynamomania, контракт був розірваний за згодою сторін. У поточному сезоні Савченко зіграв за Чорноморець 15 матчів, забив 1 гол та віддав 1 гольову передачу.

Теги
Динамо Динамо Трансфери Трансфери чемпіонату України Чорноморець Чорноморець Олексій Савченко Олексій Савченко
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