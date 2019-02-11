toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЕМ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ОЛІМПІАКОС - ДИНАМО

Чорноморець планує підписати центрального нападника, – Червенков

11 лютого 20:27 439 Читать на русском
Чорноморець планує підписати центрального нападника, – Червенков
Ангел Червенков / фото: ФК Чорноморець

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков підсумував збори команди та анонсував підписання нападника.

"Днів п'ять Анталія перебувала під владою негоди, йшли проливні дощі, але ми змогли провести всі заплановані тренування, крім одного, коли довелося замінити роботу на футбольному полі заняттям в залі.

Екс-гравець Динамо повідомив про відхід з Чорноморця

Вдалося підписати потрібних нам виконавців: Танчика, Морозенка, Голікова, Аржанова, Гошкодерю. Найближчим часом сподіваємося оформити відносини з ще одним новачком – центральним нападником.

Чорноморець розписав нічию з польським Ракувом

Ми надали команді три вихідних дня, рахуючи сьогоднішній. У четвер зберемося на клубній базі в Совіньоні і продовжимо підготовку до весняної частини УПЛ. На 16-е лютого запланований спаринг з МФК Миколаїв", – цитує Червенкова офіційний сайт Чорноморця.

Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Чорноморець Чорноморець Ангел Червенков Ангел Червенков
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
6
хв
Олімпіакос
19:55
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук