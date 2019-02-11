Чорноморець планує підписати центрального нападника, – Червенков

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков підсумував збори команди та анонсував підписання нападника.

"Днів п'ять Анталія перебувала під владою негоди, йшли проливні дощі, але ми змогли провести всі заплановані тренування, крім одного, коли довелося замінити роботу на футбольному полі заняттям в залі.

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Вдалося підписати потрібних нам виконавців: Танчика, Морозенка, Голікова, Аржанова, Гошкодерю. Найближчим часом сподіваємося оформити відносини з ще одним новачком – центральним нападником.

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Ми надали команді три вихідних дня, рахуючи сьогоднішній. У четвер зберемося на клубній базі в Совіньоні і продовжимо підготовку до весняної частини УПЛ. На 16-е лютого запланований спаринг з МФК Миколаїв", – цитує Червенкова офіційний сайт Чорноморця.