Циганик: Гравці Динамо не слухали б Вісенте Гомеса так само, як футболісти Олімпіка

Відомий журналіст Ігор Циганик розповів, чому Вісенте Гомес не став тренером Динамо влітку 2019 року.

"Чому Вісенте Гомес не став головним тренером Динамо? Олімпік очолювати просто. Просто, коли команда внизу турнірної таблиці, їй потрібно просто звідти виповзати.

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Очолити київське Динамо і давати результат – для цього потрібен досвід, рівень і статус. Я не впевнений, що футболісти Динамо слухали б Вісенте Гомеса так само, як слухають його футболісти Олімпіка.

Давайте не будемо порівнювати Динамо і Олімпік – це абсолютно різні команди і полюси. На даний момент ми повинні зрозуміти, що Ігор Суркіс вибрав Михайличенка, а той робить свою роботу. Видно зміни в грі команди, давайте вірити, що все буде добре", – поділився Циганик в ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, Вісенте Гомес працював у тренерському штабі Динамо під керівництвом Сергія Реброва, а зараз очолює донецький Олімпік.

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