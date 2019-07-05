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Гельзін розповів, чому Олімпік очолив екс-гравець Реала Жуліо Сезар

06:30 1786 Читать на русском
Гельзін розповів, чому Олімпік очолив екс-гравець Реала Жуліо Сезар
Жуліо Сезар / Соцмережі

Президент Олімпіка Владислав Гельзін прокоментував призначення Жуліо Сезара на тренерський місток команди.

"Жуліо має за плечима фантастичну футбольну кар'єру. Він пограв в найкращих клубах світу. У нього європейський менталітет, він відкритий і легко викликає прихильність до себе людей, що сприяє відмінному мікроклімату в колективі.

Екс-гравець Реала Жуліо Сезар офіційно очолив Олімпік

Завдання на сезон, які він озвучив – вельми амбітні. Йому під силу вивести Олімпік на новий рівень. Ми багато спілкуємося, обговорюючи комплектацію команди і побудову гри. Наші бачення розвитку клубу збігаються. Ми хочемо, щоб команда грала в швидкий атакувальний футбол.

Хочеться побажати нашому новому тренеру натхнення і побільше сил. Ми зі свого боку будемо робити все, щоб допомогти Жуліо втілити свої ідеї в життя і виконати поставлені перед ним завдання", – цитує Гельзіна офіційний сайт Олімпіка.

Грав за Реал проти Динамо, був одноклубником Шевченка та виграв ЛЧ: що відомо про Жуліо Сезара – нового тренера Олімпіка

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Олімпік Олімпік Жуліо Сезар Жуліо Сезар Владислав Гельзін Владислав Гельзін
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