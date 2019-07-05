Гельзін розповів, чому Олімпік очолив екс-гравець Реала Жуліо Сезар

Президент Олімпіка Владислав Гельзін прокоментував призначення Жуліо Сезара на тренерський місток команди.

"Жуліо має за плечима фантастичну футбольну кар'єру. Він пограв в найкращих клубах світу. У нього європейський менталітет, він відкритий і легко викликає прихильність до себе людей, що сприяє відмінному мікроклімату в колективі.

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Завдання на сезон, які він озвучив – вельми амбітні. Йому під силу вивести Олімпік на новий рівень. Ми багато спілкуємося, обговорюючи комплектацію команди і побудову гри. Наші бачення розвитку клубу збігаються. Ми хочемо, щоб команда грала в швидкий атакувальний футбол.

Хочеться побажати нашому новому тренеру натхнення і побільше сил. Ми зі свого боку будемо робити все, щоб допомогти Жуліо втілити свої ідеї в життя і виконати поставлені перед ним завдання", – цитує Гельзіна офіційний сайт Олімпіка.

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