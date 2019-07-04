Екс-гравець Реала Жуліо Сезар офіційно очолив Олімпік

Донецький Олімпік офіційно оголосив про призначення нового наставника.

Новим тренером донецького Олімпіка став бразилець Жуліо Сезар, контракт підписаний на 2,5 року, повідомляє офіційний сайт донецького клубу. Колишній футболіст перебуває в Києві з 28 червня та вже встиг провести кілька тренувань з командою.

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Жуліо Сезар виступав за мадридський Реал, Мілан, Реал Сосьєдад, Бенфіку та низку інших клубів у Європі, Сполучених Штатах і на батьківщині. Втім, його найкращі роки ігрової кар'єри минули в іспанському Вальядоліді.

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