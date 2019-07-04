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Екс-гравець Реала Жуліо Сезар офіційно очолив Олімпік

4 липня 20:14 813 Читать на русском
Екс-гравець Реала Жуліо Сезар офіційно очолив Олімпік
Владислав Гельзін та Жуліо Сезар / Олімпік

Донецький Олімпік офіційно оголосив про призначення нового наставника.

Новим тренером донецького Олімпіка став бразилець Жуліо Сезар, контракт підписаний на 2,5 року, повідомляє офіційний сайт донецького клубу. Колишній футболіст перебуває в Києві з 28 червня та вже встиг провести кілька тренувань з командою.

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Жуліо Сезар виступав за мадридський Реал, Мілан, Реал Сосьєдад, Бенфіку та низку інших клубів у Європі, Сполучених Штатах і на батьківщині. Втім, його найкращі роки ігрової кар'єри минули в іспанському Вальядоліді.

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Олімпік Олімпік Жуліо Сезар Жуліо Сезар
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