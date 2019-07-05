Гельзин рассказал, почему Олимпик возглавил экс-игрок Реала Жулио Сезар

Президент Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал назначение Жулио Сезара на тренерский мостик команды.

"Жулио имеет за плечами фантастическую футбольную карьеру. Он поиграл в лучших клубах мира. У него европейский менталитет, он открыт и легко располагает к себе людей, что способствует отличному микроклимату в коллективе.

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Задачи на сезон, которые он озвучил – весьма амбициозны. Ему под силу вывести Олимпик на новый уровень. Мы много общаемся, обсуждая комплектацию команды и построение игры. Наши видения развития клуба совпадают. Мы хотим, чтобы команда играла в быстрый атакующий футбол.

Хочется пожелать нашему новому тренеру вдохновения и побольше сил. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы помочь Жулио воплотить свои идеи в жизнь и выполнить поставленные перед ним задачи", – цитирует Гельзина официальный сайт Олимпика.

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