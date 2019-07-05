toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ - БОТОШАНІ ЮРИЙ ГАБОВДА КОПА АМЕРИКА-2019 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Гельзин рассказал, почему Олимпик возглавил экс-игрок Реала Жулио Сезар

06:30 205 Читати українською
Гельзин рассказал, почему Олимпик возглавил экс-игрок Реала Жулио Сезар
Жулио Сезар / Соцсети

Президент Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал назначение Жулио Сезара на тренерский мостик команды.

"Жулио имеет за плечами фантастическую футбольную карьеру. Он поиграл в лучших клубах мира. У него европейский менталитет, он открыт и легко располагает к себе людей, что способствует отличному микроклимату в коллективе.

Экс-игрок Реала Жулио Сезар официально возглавил Олимпик

Задачи на сезон, которые он озвучил – весьма амбициозны. Ему под силу вывести Олимпик на новый уровень. Мы много общаемся, обсуждая комплектацию команды и построение игры. Наши видения развития клуба совпадают. Мы хотим, чтобы команда играла в быстрый атакующий футбол.

Хочется пожелать нашему новому тренеру вдохновения и побольше сил. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы помочь Жулио воплотить свои идеи в жизнь и выполнить поставленные перед ним задачи", – цитирует Гельзина официальный сайт Олимпика.

Грав за Реал проти Динамо, був одноклубником Шевченка та виграв ЛЧ: що відомо про Жуліо Сезара – нового тренера Олімпіка

blog_ava
Фенербахче действительно интересуется Коноплянкой, – агент
00:10
109
Теги
Олимпик Олимпик Жулио Сезар Жулио Сезар Владислав Гельзин Владислав Гельзин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
36
мин
Марокко
19:00
Бенин
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук