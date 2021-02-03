"У нас щороку одне і те ж завдання – потрапити до топ-трійки. Це завдання-максимум, а мінімум – потрапити до п'ятірки. Нам на багато позицій не вистачає футболістів.

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Думаю, деякі ще прилетять на перегляд до Києва, але це буде вже пізніше. У нас є скаутська група, багато відео, за якими можна подивитися футболіста і зрозуміти, хто це.

Щодо Беніто і Каргбо Динамо не зверталося. Думаю, вони дограють до кінця сезону і далі будемо дивитися. По Шахабу нової інформації немає. Або залишиться все як є, або буде якась пропозиція. Повернення Шахаба в основний склад малоймовірно, тому що він вже підписав попередній контракт із Зорею. Тренер його вже не бачить у складі, оскільки на його місце потрібно награвати новачка", – сказав Антонов у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Захедітабара перевели в дубль на фоні чуток про підписаний попередній контракт із Зорею. Угода нападника з Олімпіком розрахована до літа цього року. Transfermarkt оцінює гравця у 900 тисяч євро. До слова, Шахаб разом з Циганковим ділить звання найкращого бомбардира першої частини УПЛ – у обох по 8 голів.

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