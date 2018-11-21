Гельзін: Баранці потрібна показова справа – це просто неадекватність

Президент Олімпіка Владислав Гельзін прокоментував конфлікт донецького клубу з головою комітету ФФУ з етики та чесної гри Франческо Баранкою, який може стати причиною зникнення команди.

"Баранці потрібна показова справа. Тому що зайняти таку посаду у Федерації футболу і результату не приносити, то звичайно потрібно така справа. Він уже бігає і метушиться, тому що у нього не виходить. А тут поламати всі долі. Стільки працівників. Футбольна команда – це ж цілий механізм. Тут працюють водії автобусів, лікарі, масажисти, тренери з фізичної підготовки, персонал. Багато людей, у яких сім'ї за спиною. І одним рішенням він ламає стільки доль.

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Але ж ця команда не київська. Ми живемо в Білій Церкві, тут всі приїжджі. Що їм далі робити? Куди йти? На них будується весь тренувальний процес, готувалися під першу команду хлопці. Деякі збірники у нас з'явилися. І просто через амбіції однієї людини поламати стільки доль. Він і так знає, в який ми країні перебуваємо. Або він не розуміє? У нас і так сьогодні велика економічна криза. І футбольна також. І так ламати долі. Це просто неадекватність або амбіції особисті", – цитує Гельзіна видання sportarena.

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