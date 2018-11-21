Гельзин: Баранке нужно показательное дело – это просто неадекватность

Президент Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал конфликт донецкого клуба с председателем комитета ФФУ по этике и честной игре Франческо Баранкой, который может стать причиной исчезновения команды.

"Баранке нужно показательное дело. Потому что занять такую ​​должность в Федерации футбола и результата не приносить, то конечно нужно такое дело. Он уже бегает и суетится, потому что у него не получается. А здесь поломать все судьбы. Столько работников. Футбольная команда – это же целый механизм. Здесь работают водители автобусов, врачи, массажисты, тренеры по физической подготовке, персонал. Многие люди, в которых семьи за спиной. И одним решением он ломает столько судеб.

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Но эта команда не киевская. Мы живем в Белой Церкви, здесь все приезжие. Что им дальше делать? Куда идти? На них строится весь тренировочный процесс, готовились под первую команду ребята. Некоторые сборники у нас появились. И просто из-за амбиций одного человека поломать столько судеб. Он и так знает, в какой мы стране находимся. Или он не понимает? У нас и так сегодня большой экономический кризис. И футбольный тоже. И так ломать судьбы. Это просто неадекватность или амбиции личные", – цитирует Гельзина издание sportarena.

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