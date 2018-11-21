Шістьох вихованців Олімпіка довічно дискваліфіковано через участь у договірних матчах, – FootballHub

Колишні гравці Олімпіка отримали довічну дискваліфікацію від футболу через участь у договірних матчах.
Апеляційний комітет Федерації футболу України прийняв рішення по донецькому Олімпіку у справі договірних матчів, повідомляє ресурс FootballHub.
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За рішенням апеляційного комітету, шістьох вихованців донецького Олімпіка було довічно відсторонено від футболу.
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Серед них Назар Єдинак, який виступає у третій лізі Польщі, Вадим Счастливцев з Авангарду, Владислав Пісковий, Артем Козлов та Лука Надірадзе – всі ФК Суми та Богдан Степаненко, який виступає за Буковину.