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Шістьох вихованців Олімпіка довічно дискваліфіковано через участь у договірних матчах, – FootballHub

15:28 1749 Читать на русском
Шістьох вихованців Олімпіка довічно дискваліфіковано через участь у договірних матчах, – FootballHub
Лука Надірадзе / соцмережі

Колишні гравці Олімпіка отримали довічну дискваліфікацію від футболу через участь у договірних матчах.

Апеляційний комітет Федерації футболу України прийняв рішення по донецькому Олімпіку у справі договірних матчів, повідомляє ресурс FootballHub.

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За рішенням апеляційного комітету, шістьох вихованців донецького Олімпіка було довічно відсторонено від футболу.

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Серед них Назар Єдинак, який виступає у третій лізі Польщі, Вадим Счастливцев з Авангарду, Владислав Пісковий, Артем Козлов та Лука Надірадзе – всі ФК Суми та Богдан Степаненко, який виступає за Буковину.

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