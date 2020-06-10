Гданськ ризикує втратити право проведення фіналу Ліги Європи – відомий новий фаворит

УЄФА змушений змінювати свої плани щодо проведення і другого єврокубка.

Гданськ ризикує поступитися правом господаря одному з німецьких міст, повідомляє Sport.pl з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

Фінал Ліги чемпіонів вдруге поспіль може прийняти Мадрид, – іспанський чиновник

Вирішальний матч Ліги Європи може відбутися у Зінсхаймі, Дюсельдорфі, Майнці, Гельзенкірхені, Кельні або Франкфурті-на-Майні. Зазначається, що фаворитом є останній варіант, однак Німецький футбольний союз не підтвердив цю інформацію. Ліга Європи повинна відновитися в середині або кінці серпня – всі команди зберуться в одному регіоні і проводитимуть матчі на стадіонах, які будуть доступні поблизу.

Нагадаємо, що Ліга чемпіонів також може змінити місце проведення фіналу – Стамбул, як і Гданськ, має фінансові проблеми.

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