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Гданськ ризикує втратити право проведення фіналу Ліги Європи – відомий новий фаворит

11:53 327 Читать на русском
Гданськ ризикує втратити право проведення фіналу Ліги Європи – відомий новий фаворит
Стадіон у Гданську / Фото з відкритих джерел

УЄФА змушений змінювати свої плани щодо проведення і другого єврокубка.

Гданськ ризикує поступитися правом господаря одному з німецьких міст, повідомляє Sport.pl з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

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Вирішальний матч Ліги Європи може відбутися у Зінсхаймі, Дюсельдорфі, Майнці, Гельзенкірхені, Кельні або Франкфурті-на-Майні. Зазначається, що фаворитом є останній варіант, однак Німецький футбольний союз не підтвердив цю інформацію. Ліга Європи повинна відновитися в середині або кінці серпня – всі команди зберуться в одному регіоні і проводитимуть матчі на стадіонах, які будуть доступні поблизу.

Нагадаємо, що Ліга чемпіонів також може змінити місце проведення фіналу – Стамбул, як і Гданськ, має фінансові проблеми.

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Теги
футбольні стадіони ПГЕ Арена-Гданськ Ліга Європи
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