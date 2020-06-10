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Гданьск рискует потерять право проведения финала Лиги Европы – известен новый фаворит

11:53 67 Читати українською
Гданьск рискует потерять право проведения финала Лиги Европы – известен новый фаворит
Стадион в Гданьске / Фото из открытых источников

УЕФА вынужден менять свои планы по проведению и второго еврокубка.

Гданьск рискует уступить право хозяина одному из немецких городов, сообщает Sport.pl со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

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Решающий матч Лиги Европы может состоятся в Зинсхайме, Дюссельдорфе, Майнце, Гельзенкирхене, Кельне или Франкфурте-на-Майне. Отмечается, что фаворитом является последний вариант, однако Немецкий футбольный союз не подтвердил эту информацию. Лига Европы должна возобновится в середине или конце августа – все команды соберутся в одном регионе и будут проводить матчи на стадионах, которые будут доступны поблизости.

Напомним, что Лига чемпионов также может сменить место проведения финала – Стамбул, как и Гданьск, имеет финансовые проблемы.

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футбольные стадионы ПГЕ Арена-Гданськ Лига Европы
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