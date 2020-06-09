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Фінал Ліги чемпіонів вдруге поспіль може прийняти Мадрид, – іспанський чиновник

09:20 339 Читать на русском
Фінал Ліги чемпіонів вдруге поспіль може прийняти Мадрид, – іспанський чиновник
Ліверпуль – переможець Ліги чемпіонів сезону 2018/19 / фото ФК Ліверпуль

Мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес Алмейда запропонував провести фінал Ліги чемпіонів сезону 2019/20 у столиці Іспанії.

"Це було б чудовою новиною для Мадрида. Організація такої міжнародної події, як, наприклад, фінал Ліги чемпіонів, є дуже важливою. В таких умовах ми могли б продемонструвати, що Мадрид за короткий час здатен відновитися після драматичної ситуації, через яку ми пройшли.

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Я знаю, що в цьому плані є кроки. І від міської ради я хочу показати повну і абсолютну підтримку проведенню фіналу Ліги чемпіонів у Мадриді. Ми маємо адекватні умови безпеки, інфраструктуру та громадські служби, які дозволяють його провести, і це стане повідомленням світу, що Мадрид, незважаючи на пережиті драми, не здається і повертається назад", – наводить слова Алмейди Marca з посиланням на 13tv.

Нагадаємо, що саме в Мадриді відбувся минулорічний фінал Ліги чемпіонів на стадіоні Атлетіко Ванда Метрополітано. При цьому, саме Іспанія чи не найбільше постраждала від пандемії коронавірусу.

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Головне Ліга чемпіонів Ванда Метрополітано коронавірус
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