Хавбек Барселони Гаві здобув нагороду найкращого гравця віком до 21 року за версією France Football.

Гаві отримав трофей Раймона Копа. 18-річний каталонець визнаний найкращим молодим футболістом сезону-2021/22. Він обійшов зірочок Бундесліги Джамала Мусіалу та Джуда Беллінгема, юного лідера Арсенала Букайо Саку та хавбека Реала Едуардо Камавінга.

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Минулий сезон став першим для Гаві в дорослому футболі. Він провів 47 матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав 5 асистів. І не зумів виграти з Барселоною жодного трофея – зміна правил від France Football зробила цей критерій другорядним.

Рік тому трофей Раймона Копа виграв Педрі – партнер Гаві по Барселоні. Ще раніше найкращими молодими гравцями ставали Маттейс де Лігт та Кілліан Мбаппе.

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