Травмований Гаві пропустить не тільки Євро-2024 та Олімпійські ігри. Він також не зіграє за "Фурію Роху" щонайменше до березня 2025 року.

Як інформує AS, RFEF більшене хоче ризикувати ключовим півзахисником національної команди. Він повинен буде підійти до відбору до ЧС-2026 в оптимальних кондиціях.

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Гаві зазнав травми хрестоподібних зв'язок правого коліна у відбірковому матчі до Євро-2024 із Грузією. Через тиждень, 28 листопада, на півзахисника чекає операція і тривале відновлення. Очікується, що він зможе повернутися на поле приблизно через 11 місяців. Терміни повернення Гаві на поле можуть бути скориговані тільки після операції – в залежності від її успішності.

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