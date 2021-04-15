Наставник "партенопейців" покине свою посаду після завершення сезону, стверджує журналіст Ніколо Скіра.

Екс-тренер Шахтаря звільнений за провальні результати – раніше його сватали на заміну Фонсеці

Власник Наполі Ауреліо Де Лаурентіс вже розпочав пошуки заміни. Раніше преса писала Італьяно (Спеція), Юріча (Верона) та Спалетті (вільний), однак зараз додалися ще два претенденти. Паулу Фонсека, який, найімовірніше, попрощається з Ромою і влітку буде доступний. Також є варіант з Крістофом Гальтьє, який веде Лілль на вершині французької Ліги 1.

Нагадаємо, Гаттузо очолив Наполі у грудні 2019 року. Під його керівництвом команда виграла Кубок Італії 2019/20.

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