Алленаторе Наполі Дженнаро Гаттузо отримав покарання за необдумані викрики у матчі проти Кротоне.

Під час протистояння Кротоне та Наполі з уст 43-річного італійця звучали богохульні висловлювання. Сьогодні, 26 лютого, Гаттузо за це покарали, повідомляє Goal Italia.

Вундеркінд Манчестер Юнайтед Діалло заплатить велетенський штраф за кримінал

Мабуть, Дженнаро наступного разу точно задумається перед тим, як викрикувати щось подібне, адже його оштрафували на 3 тисячі євро. Така сума була вказана в офіційному прес-релізі італійської федерації футболу після тривалого розслідування. У наставника Наполі буде 30 днів на виплату штрафу.

До слова, напередодні команда Гаттузо вилетіла з плей-офф Ліги Європи від Гранади на стадії 1/16 фіналу. Вже 28 лютого на неаполітанців чекає матч з Беневенто.

"Дехто припускає, що жити лишилося місяць": Гаттузо 8 років бореться з невиліковною хворобою і вперше робить це публічно