Алленаторе Наполи Дженнаро Гаттузо получил наказание за необдуманные крики в матче против Кротоне.

Во время противостояния Кротоне и Наполи из уст 43-летнего итальянца звучали богохульные высказывания. Сегодня, 26 февраля, Гаттузо за это наказали, сообщает Goal Italia.

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Пожалуй, Дженнаро в следующий раз точно задумается перед тем, как выкрикивать что-то подобное, ведь его оштрафовали на 3 тысячи евро. Такая сумма была указана в официальном пресс-релизе итальянской федерации футбола после длительного расследования. У наставника Наполи будет 30 дней на выплату штрафа.

К слову, накануне команда Гаттузо вылетела из плей-офф Лиги Европы от Гранады на стадии 1/16 финала. Уже 28 февраля неаполитанцев ждет матч с Беневенто.

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