Талановитий івуарієць Амад Діалло вляпався у звичну для африканців історію з фальшивими документами. Англійський Манчестер Юнайтед віддав за нападника 21 млн євро, а орієнтовно ще 20 млн Аталанта з Бергамо може отримати бонусами.

Італійська федерація футболу оштрафувала юніора на 42 тисячі фунтів, повідомляє Daily Mail.

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Діалло отримав покарання за використання фальшивих документів і фіктивних батьків при переїзді до Європи з батьківщини. Слідство велося у справі про торгівлю дітьми організованою групою, яка привезла до Італії Амада та його брата Хамеда з використанням сімейної візи. Двоє членів банди стверджували, що є батьками талантів, а документи були потрібні для підписання ними контрактів із італійськими клубами.

До слова, Амад і Хамед Діалло могли отримати дискваліфікацію, але функціонери вирішили покарати їх лише грошима.

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