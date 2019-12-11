Гаттузо офіційно очолив Наполі

Наполі швидко знайшов заміну Карло Анчелотті. Головним тренером команди став Дженнаро Гаттузо.

Дженнаро Гаттузо повернувся до роботи у Серії А. Легенда Мілана зайняв місце головного тренера Наполі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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На цій посаді 41-річний фахівець замінив свого співвітчизника Карло Анчелотті, якого напередодні звільнили з посади головного тренера неаполітанців. Деталі контракту нового наставника з клубом поки не повідомляється.

Останнім місцем роботи Гаттузо був Мілан, з якого його звільнили після завершення сезону 2018/19. Після 15-ти турів Серії А Наполі перебуває на 7-й сходинці. Команда зуміла кваліфікуватись у плей-офф Ліги чемпіонів.

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