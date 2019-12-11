Анчелотті прокоментував своє звільнення з Наполі

Італійський фахівець Карло Анчелотті не скупився на слова подяки своєму колишньому клубу.

"Хотів би особисто подякувати клубу, працівникам, своїм гравцям, своєму штабу і президенту за можливість пережити незабутні миті в такому прекрасному місті, як Неаполь", – написав Анчелотті в твіттері.

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Нагадаємо, 60-річний італієць працював у тренерському кріслі Наполі з літа 2018-го. Під керівництвом Анчелотті неаполітанці провели 72 матчі, в яких здобули 38 перемог, зазнали 15 поразок і 19 разів зіграли унічию.

У нинішньому сезоні Серії А після 15-ти турів Наполі перебуває на 7-й сходинці. Команда зуміла кваліфікуватись у плей-офф Ліги чемпіонів.

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