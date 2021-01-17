"Гра виглядала легкою, але насправді все було не так просто. Оспіна здійснив чудовий сейв, коли ми мали перевагу лише в один гол. Переломним моментом став асист Інсіньє на 3:0, після цього вони втратили певну злість. Ми реалізували кожну створену можливість. Ми пропустили кілька атак, але це була відмінна гра.

Тотальне знищення у відеоогляді матчу Наполі – Фіорентина – 6:0

Нам знадобиться ще один такий матч в середу проти Ювентуса в Суперкубку. Нелегко залишатися зосередженим, коли ви виграєте 4:0 до перерви. Тому в другому таймі я підвищив голос. Ми зробили так багато помилок в домашніх матчах цього сезону, наздогнали Рому в таблиці. Ми дуже піклувалися про результат у цій грі", – наводить слова Гаттузо Football Italia.

Перемога дозволила Наполі піднятися на третю сходинку Серії А – до лідера, Мілана, шість очок.

Наполі з ганебним рахунком знищив Фіорентину і піднявся на третю сходинку Серії А