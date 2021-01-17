Гаттузо кричав на гравців Наполі навіть після 4:0 у першому таймі проти Фіорентини
Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо не піддався ейфорії після перемоги 6:0 над Фіорентиною у 18 турі Серії А.
"Гра виглядала легкою, але насправді все було не так просто. Оспіна здійснив чудовий сейв, коли ми мали перевагу лише в один гол. Переломним моментом став асист Інсіньє на 3:0, після цього вони втратили певну злість. Ми реалізували кожну створену можливість. Ми пропустили кілька атак, але це була відмінна гра.
Тотальне знищення у відеоогляді матчу Наполі – Фіорентина – 6:0
Нам знадобиться ще один такий матч в середу проти Ювентуса в Суперкубку. Нелегко залишатися зосередженим, коли ви виграєте 4:0 до перерви. Тому в другому таймі я підвищив голос. Ми зробили так багато помилок в домашніх матчах цього сезону, наздогнали Рому в таблиці. Ми дуже піклувалися про результат у цій грі", – наводить слова Гаттузо Football Italia.
Перемога дозволила Наполі піднятися на третю сходинку Серії А – до лідера, Мілана, шість очок.
Наполі з ганебним рахунком знищив Фіорентину і піднявся на третю сходинку Серії А