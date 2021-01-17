Чемпіонат Італії 2020/21, 18-й тур

Наполі – Фіорентина – 6:0

Голи: Інсіньє, 5, 71 (пен), Демме, 36, Лосано, 38, Зєлінскі, 45, Політано, 89

Сассуоло – Парма – початок о 16:00

Кротоне – Беневенто – початок о 16:00

Ігровий день в італійській Серії А розпочинав поєдинок Наполі – Фіорентина. Господарям вдалось забити швидкий гол – на 5-й хвилині Петанья у штрафному майданчику скинув під удар Інсіньє, який в дотик пробив у лівий кут воріт. На 36-й перевагу неаполітанців закріпив Демме. Поки захист "фіалок" збирався з силами, ще один поклав Лосано – 3:0. Підопічні Дженнаро Гаттузо і не думали зупинятись на досягнутому та під завісу тайму гол у роздягальню забив Зєлінскі.

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У другій половині зустрічі гравці Фіорентини вирівняли гру і навіть почали створювати небезпечні моменти, однак відквитати хоча б один гол ніяк не вдавалось. На 71-й рефері призначив пенальті у ворота "фіалок", який без особливих проблем реалізував Інсіньє, записавши до свого активу дубль. Під завісу зустрічі Фіорентину добив Політано, який з лінії штрафного майданчика пробив точнісінько під праву стійку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нищівну перемогу Наполі – 6:0.

Завдяки цій перемозі неаполітанці скоротили відставання від Інтера до 3-х очок та тепер посідають третю сходинку турнірної таблиці, натомість Фіорентина розташувалась на 14-му місці першості.

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