"Игра выглядела легкой, но на самом деле все было не так просто. Оспина совершил великолепный сейв, когда мы имели преимущество лишь в один гол. Переломным моментом стал ассист Инсинье на 3:0, после этого они потеряли определенную злость. Мы реализовали каждую созданную возможность. Мы пропустили несколько атак, но это была отличная игра.

Тотальное уничтожение в видеообзоре матча Наполи – Фиорентина – 6:0

Нам понадобится еще один такой матч в среду против Ювентуса в Суперкубке. Нелегко оставаться сосредоточенным, когда вы выигрываете 4:0 до перерыва. Поэтому во втором тайме я повысил голос. Мы сделали так много ошибок в домашних матчах этого сезона, догнали Рому в таблице. Мы очень заботились о результате в этой игре", – приводит слова Гаттузо Football Italia.

Победа позволила Наполи подняться на третью строчку Серии А – до лидера, Милана, шесть очков.

Наполи с позорным счетом уничтожил Фиорентину и поднялся на третью строчку Серии А