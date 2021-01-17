Тотальне знищення у відеоогляді матчу Наполі – Фіорентина – 6:0
У рамках 18-го туру італійської Серії А Наполі декласував Фіорентину вдома. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.
Усі запитання щодо переможця дуелі "партенопейці" зняли ще до перерви, забивши чотири м'ячі без відповіді. Спочатку Лоренцо Інсіньє скористався пасом Петаньї і забив з меж штрафного. Далі Дієго Демме в падінні замкнув простріл того ж Петаньї.
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Згодом Ірвінг Лосано в ближньому бою здолав Дронговскі після передачі Інсіньє. А на останній хвилині тайму Пйотр Зєлінскі забив більярдним пострілом з середньої дистанції. По перерві господарі забили ще двічі. Капітан Інсіньє реалізував одинадцятиметровий на 72-й хвилині, а Маттео Політано на 89-й змістився з флангу й пробив точно в нижній кут.
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