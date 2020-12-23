Аргентинський бунтівник знову не потрапив навіть до заявки команди на матч Серії А.

Зінченко відзначився першою результативною дією в сезоні – відео ідеального навісу українця

Натомість Руслан Маліновський разом з партнерами поїде в Болонью. Українець незмінно виходив у основі на три попередні поєдинки і цілком може розраховувати на продовження серії. За цей час Аталанта розгромила Фіорентину та Рому, а також розписала нічию з Ювентусом.

Додамо, що підопічні Гасперіні зустрінуться з Болоньєю сьогодні, початок о 21:45.

Наші за кордоном: Маліновський стає лідером Аталанти, черговий гол Яремчука, у Реброва новий герой