Гасперіні знову залишив Гомеса поза заявкою – Маліновський має всі шанси розпочати четвертий матч поспіль в старті
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні чітко показує своє ставлення до хавбека Папу Гомеса.
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Натомість Руслан Маліновський разом з партнерами поїде в Болонью. Українець незмінно виходив у основі на три попередні поєдинки і цілком може розраховувати на продовження серії. За цей час Аталанта розгромила Фіорентину та Рому, а також розписала нічию з Ювентусом.
Додамо, що підопічні Гасперіні зустрінуться з Болоньєю сьогодні, початок о 21:45.
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